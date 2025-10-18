Что общего у Анны Карениной и Шерлока Холмса?

Мир литературы — это не набор изолированных текстов, а единая Вселенная, где герои и идеи способны перекликаться, минуя разделяющие их века и границы. Персонажи, никогда не встречавшиеся на страницах, могут оказаться удивительно похожи самой своей сутью, судьбой или вредными привычками. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы видите эти не всегда бросающиеся в глаза связи. Задача проста: в каждой компании из четырех литературных героев найти лишнего.

1 / 10 Кто из этих персонажей лишний? Родион Раскольников

Григорий Печорин

Илья Обломов

Евгений Онегин 2 / 10 Кто из этих отверженных в финале своей истории не нашел духовного очищения и покоя? Жан Вальжан

Дмитрий Карамазов

Квазимодо

Князь Мышкин 3 / 10 Кто из этих героев не был одержим идеей обогащения? Гарпагон

Чичиков

Жорж Дюруа

Дон Кихот 4 / 10 Чья история рассказана не от первого лица и не от лица человека из ближайшего окружения героя? Джей Гэтсби

Робинзон Крузо

Д`Артаньян

Гулливер 5 / 10 Кто из этих знаменитых героев XIX века не прибегал к помощи опиатов для борьбы со своими страданиями или скукой? Шерлок Холмс

Эмма Бовари

Анна Каренина

Джейн Эйр 6 / 10 Кто из этих героев, несмотря на всю мрачность своей истории, не совершил убийство? Родион Раскольников

Отелло

Эдмон Дантес

Германн 7 / 10 Кого из этих знаменитых докторов профессия не связывала с медициной? Доктор Ватсон

Доктор Живаго

Доктор Фауст

Доктор Риё 8 / 10 У кого из этих знаменитых предателей мотив был сугубо идеологическим, а не личным? Иуда Искариот

Марк Юний Брут

Андрий Бульба

Ланселот 9 / 10 Кто из этих персонажей движим не жаждой власти или чистой злобой, а трагическим желанием отомстить силам природы? Профессор Мориарти

Капитан Ахав

Волан-де-Морт

Яго 10 / 10 Чья трагедия вызвана не собственными действиями или сознательным экспериментом над своей природой, а неотвратимым древним роком? Виктор Франкенштейн

Доктор Джекилл

Дориан Грей

Михаил Синебрюхов, Школа литературного мастерства «Хороший текст»