Что общего у Анны Карениной и Шерлока Холмса?

Пройдите тест и узнайте

Мир литературы — это не набор изолированных текстов, а единая Вселенная, где герои и идеи способны перекликаться, минуя разделяющие их века и границы. Персонажи, никогда не встречавшиеся на страницах, могут оказаться удивительно похожи самой своей сутью, судьбой или вредными привычками. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы видите эти не всегда бросающиеся в глаза связи. Задача проста: в каждой компании из четырех литературных героев найти лишнего.

1 / 10

Кто из этих персонажей лишний?

2 / 10

Кто из этих отверженных в финале своей истории не нашел духовного очищения и покоя?

3 / 10

Кто из этих героев не был одержим идеей обогащения?

4 / 10

Чья история рассказана не от первого лица и не от лица человека из ближайшего окружения героя?

5 / 10

Кто из этих знаменитых героев XIX века не прибегал к помощи опиатов для борьбы со своими страданиями или скукой?

6 / 10

Кто из этих героев, несмотря на всю мрачность своей истории, не совершил убийство?

7 / 10

Кого из этих знаменитых докторов профессия не связывала с медициной?

8 / 10

У кого из этих знаменитых предателей мотив был сугубо идеологическим, а не личным?

9 / 10

Кто из этих персонажей движим не жаждой власти или чистой злобой, а трагическим желанием отомстить силам природы?

10 / 10

Чья трагедия вызвана не собственными действиями или сознательным экспериментом над своей природой, а неотвратимым древним роком?

Михаил Синебрюхов, Школа литературного мастерства «Хороший текст»

