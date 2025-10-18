Что общего у Анны Карениной и Шерлока Холмса?
Пройдите тест и узнайте
Мир литературы — это не набор изолированных текстов, а единая Вселенная, где герои и идеи способны перекликаться, минуя разделяющие их века и границы. Персонажи, никогда не встречавшиеся на страницах, могут оказаться удивительно похожи самой своей сутью, судьбой или вредными привычками. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы видите эти не всегда бросающиеся в глаза связи. Задача проста: в каждой компании из четырех литературных героев найти лишнего.