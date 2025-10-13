Россиянин разбился на мотоцикле в Турции

Россиянин погиб в ДТП в провинции Эрзинджан на востоке Турции. Он не справился с управлением и врезался на мотоцикле в дорожную ограду. О смерти мужчины сначала сообщал турецкий телеканал NTV, потом информацию ТАСС подтвердило Генконсульство России в Трабзоне.

Об инциденте в посольство сообщили 11 октября в 12:00 мск. По данным Генконсульства, пострадавшего доставили в больницу «Менгюджек Гази», чтобы оказать экстренную помощь. Однако россиянин погиб от тяжелых травм, несмотря на усилия врачей.

О гибели россиянина NTV сообщал два дня назад. По данным телеканала, это был 40-летний мужчина по имени Антон. Он прибыл в Турцию из России, вместе с двумя друзьями они направлялись в Каппадокию. Он разбился на мотоцикле с регистрационным номером 2779 XA 43.