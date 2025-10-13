Курс доллара. Прогноз на 13–17 октября

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Текущая крепость рубля скорее связана с низкой активностью импортеров Рубль прибился к локальным максимумам, несмотря на отсутствие поводов для укрепления. Основной вклад в снижение курса доллара к рублю внесло ослабление американской валюты на мировом рынке на 2% на фоне сохраняющегося шатдауна правительства США. Кроме того, данные ЦБ указали на сокращение продаж валюты экспортерами в сентябре на 21%. Вероятно, эта тенденция сохранилась и в октябре, а значит, текущая крепость рубля скорее связана с низкой активностью импортеров, чем с сокращением притока валюты в страну.

Илья Федоров

главный экономист Волатильность на валютном рынке подросла вместе с курсом рубля Полагаем, что рубль будет находиться в коридоре 80–83 руб./$ на следующей неделе. Волатильность на валютном рынке подросла вместе с курсом рубля. Существенно выросли валютные депозиты экспортеров. Из оценки денежной массы рост валютных депозитов по итогам сентября мог быть более $10 млрд. Также нет информации о скорости конвертации этих депозитов в рубли. Экспортеры неохотно продают валюту по 80 руб./$, но впереди выплаты по НДД, а спрос на валюту остается умеренным. Формально причин для крепкого рубля в среднесрочной перспективе нет, но разовые факторы не дают рублю ослабнуть. Скоро заседание ЦБ, и во многом политика процентных ставок будет определять курс. Пока регулятор осторожничает и не дает четких сигналов относительно решения по ставке, собирает данные. Пока высокие ставки играют на руку рублю.

Дмитрий Рожков

директор казначейства В перспективе ближайшей недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–85 руб./$. Последние данные по инфляции указывают на усиление инфляционного давления, тогда как ожидаемое в следующем году повышение налогов уже сейчас может негативно отразиться на инфляционных ожиданиях. Сочетание этих факторов усиливает вероятность более жесткой риторики Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, и регулятор, вероятно, сохранит ставку на уровне 17% на заседании в октябре, что будет оказывать поддержку рублю. Вместе с тем продолжение тренда на снижение доходности рублевых активов и оживление потребительского спроса продолжат постепенно усиливать дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты на рынке, оказывая давление на рубль. Мы ожидаем, что в перспективе ближайшей недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–85 руб./$.

Максим Тимошенко

директор департамента операций на финансовых рынках Американский доллар может получить свой импульс для роста В фокусе внимания — активизация в прогнозах по части октябрьского решения по ключевой ставке и недавние заявления российского регулятора о тренде на осторожный подход при проведении денежно-кредитной политики. При этом фундаментальным фактором, оказывающим влияние на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс. С приближением конца года он аккуратно сдвигается в сторону импортеров при выпадающих экспортных доходах. В любом случае постепенное ослабление национальной валюты уже заложено в текущих ожиданиях рынка. Американский доллар может получить свой импульс для роста от событий внешней политики, где идет активное обсуждение урегулирования ситуации на Ближнем Востоке при активном участии США.