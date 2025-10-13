Курс доллара. Прогноз на 13–17 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Доллар США завершил очередную неделю снижением позиций на российском рынке. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс американской валюты опустился до 81,6 руб./$, что на 74 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 70 коп., до 81,19 руб./$. Поддержку рублю оказывает слабость доллара на мировом рынке, а также высокое предложение валюты со стороны экспортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|81.50-85.50
|Банк Русский Стандарт
|81.00-84.00
|«Цифра банк»
|80.00-85.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|Банк Зенит
|83.00
|Консенсус-прогноз *
|82.60
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Текущая крепость рубля скорее связана с низкой активностью импортеров
Рубль прибился к локальным максимумам, несмотря на отсутствие поводов для укрепления. Основной вклад в снижение курса доллара к рублю внесло ослабление американской валюты на мировом рынке на 2% на фоне сохраняющегося шатдауна правительства США. Кроме того, данные ЦБ указали на сокращение продаж валюты экспортерами в сентябре на 21%. Вероятно, эта тенденция сохранилась и в октябре, а значит, текущая крепость рубля скорее связана с низкой активностью импортеров, чем с сокращением притока валюты в страну.
Волатильность на валютном рынке подросла вместе с курсом рубля
Полагаем, что рубль будет находиться в коридоре 80–83 руб./$ на следующей неделе. Волатильность на валютном рынке подросла вместе с курсом рубля. Существенно выросли валютные депозиты экспортеров. Из оценки денежной массы рост валютных депозитов по итогам сентября мог быть более $10 млрд. Также нет информации о скорости конвертации этих депозитов в рубли. Экспортеры неохотно продают валюту по 80 руб./$, но впереди выплаты по НДД, а спрос на валюту остается умеренным. Формально причин для крепкого рубля в среднесрочной перспективе нет, но разовые факторы не дают рублю ослабнуть. Скоро заседание ЦБ, и во многом политика процентных ставок будет определять курс. Пока регулятор осторожничает и не дает четких сигналов относительно решения по ставке, собирает данные. Пока высокие ставки играют на руку рублю.
В перспективе ближайшей недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–85 руб./$.
Последние данные по инфляции указывают на усиление инфляционного давления, тогда как ожидаемое в следующем году повышение налогов уже сейчас может негативно отразиться на инфляционных ожиданиях. Сочетание этих факторов усиливает вероятность более жесткой риторики Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, и регулятор, вероятно, сохранит ставку на уровне 17% на заседании в октябре, что будет оказывать поддержку рублю. Вместе с тем продолжение тренда на снижение доходности рублевых активов и оживление потребительского спроса продолжат постепенно усиливать дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты на рынке, оказывая давление на рубль. Мы ожидаем, что в перспективе ближайшей недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–85 руб./$.
Американский доллар может получить свой импульс для роста
В фокусе внимания — активизация в прогнозах по части октябрьского решения по ключевой ставке и недавние заявления российского регулятора о тренде на осторожный подход при проведении денежно-кредитной политики. При этом фундаментальным фактором, оказывающим влияние на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс. С приближением конца года он аккуратно сдвигается в сторону импортеров при выпадающих экспортных доходах. В любом случае постепенное ослабление национальной валюты уже заложено в текущих ожиданиях рынка. Американский доллар может получить свой импульс для роста от событий внешней политики, где идет активное обсуждение урегулирования ситуации на Ближнем Востоке при активном участии США.
Восстановление спроса на валюты со стороны импортеров
На наш взгляд, на следующей неделе курс рубля может продемонстрировать умеренное ослабление по отношению к основным мировым валютам. Способствовать этому будет дальнейшее восстановление спроса на валюты со стороны импортеров, которые снижали свою активность во время длинных выходных в Китае. Это приведет к росту котировок основных мировых валют. В частности, ожидаем, что пара юань/рубль на следующей неделе может вернуться в диапазон 11,5–12 рублей, который, по нашим оценкам, останется актуальным для китайской валюты с точки зрения факторов спроса и предложения. При этом ждем, что курс доллара на следующей неделе может подняться до уровня 81,5–85,5 руб./$.