На Кубани АЗС нарастили поставки топлива из-за увеличения спроса

В Краснодарском крае сетевые автозаправочные станции увеличили поставки топлива и изменили логистические схемы из-за повышенного спроса на бензин, сообщает оперативный штаб региона.

В регионе зафиксированы перебои в поставках топлива: на нескольких сетевых АЗС бензин отсутствовал в течение нескольких часов. По данным краевой администрации, причиной стало нарушение графика поставок на небольших заправках. Частные АЗС, владелец которых управляет одной или несколькими заправками, покупают бензин мелкими партиями и не имеют долгосрочных контрактов, поэтому подвержены риску сбоя поставок при незначительных колебаниях рынка. Дефицит топлива у небольших участников рынка провоцирует рост спроса на сетевых АЗС, на некоторых спрос увеличился почти на треть.

Оперативный штаб Кубани напомнил, что осенью на Кубани часть АЗС уходит на плановый ремонт после завершения туристического сезона, что также влияет на рынок. Всего в регионе действует около 1 тыс. автозаправок, половина из которых принадлежат крупным сетям нефтедобывающих и перерабатывающих компаний.

Анна Перова, Краснодар