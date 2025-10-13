Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о главной награде часовой индустрии.

Фото: Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

В 2025-v мировой тур Grand Prix d’Horlogerie de Genve — часового «Оскара» — начался в Шанхае. Там, в Bund 33, с 1 по 8 октября показывали все номинированные часы этого года.

А вот сейчас, в середине октября, экспозиция уже переехала в Стамбул: с 15 по 20 октября коллекцию можно увидеть там впервые в истории тура. Дальше — Женева, в Muse d’Art et d’Histoire, с 29 октября по 16 ноября. И финальная остановка — Dubai Watch Week, где с 19 по 23 ноября покажут уже победителей, сразу после церемонии награждения.

Всего в этом году 90 номинантов — 84 наручных часов и шесть механических часов-скульптур. Борьба идет за 20 наград, включая самую главную — «Золотую стрелку» (Aiguille d’Or), которую вручат 13 ноября в Женеве.

Сам Grand Prix — это, конечно, «часовой Оскар». С одной стороны — самая престижная награда индустрии. С другой — репутация у него со скандальным налетом. Я прекрасно помню историю: моего хорошего друга исключили из жюри после того, как он опросил коллег-судей и пересчитал голоса — и обнаружил расхождения в результатах. Это было давно, с тех пор систему сделали, как утверждают, прозрачнее. Но как бы то ни было, именно Grand Prix d’Horlogerie de Genve остается главной наградой индустрии и предметом гордости лауреатов.

Анна Минакова