«Понедельник официально признан источником стресса»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, почему жалобы офисных работников небеспочвенны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Благодаря ученым из Гонконга опасения подтвердились: понедельники опасны. Офисные работники как будто просто привыкли жаловаться на начало трудовой недели. На самом же деле, организм в этот момент действительно подает сигналы о рисках.

В статье для научного журнала Scientific American двое специалистов по клинической психологии и социологии приводят доказательства того, что начало рабочей недели стало вполне измеримым источником стресса. А последствия для здоровья человека носят долгосрочный характер.

Именно в понедельник активизируется выработка гормона стресса кортизола, который создает ощущение тревожности и мобилизует силы организма. В краткосрочной перспективе это помогает нам выжить. Но длительное воздействие повышенного кортизола приводит к расстройствам, и там целый набор от депрессии до сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые спрашивали более 3,5 тыс. участников эксперимента о том, в какие дни недели они переживают чаще. И те, кто называли понедельники, это буквально доказали: тест их волос показал уровень кортизола на 23% выше, чем у остальных.

Аналитики отметили, что понедельники представляют собой серьезный триггер для психики: один из сильнейших факторов стресса — предвкушение неопределенности. Никто не знает, как пройдет неделя, но что-то точно будет.

К этим тревожным нотам хочется добавить кое-что любопытное. Например, компания Vois, которая продает косметику на маркетплейсах, решила отменить понедельники. Руководители заметили, что многим сотрудникам они не нравятся, поэтому неделя в компании официально начинается в четверг, тогда и происходят основные совещания. А по средам все подводят итоги. Так настроение лучше и энергии у всех больше.

Яна Лубнина