Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о судьбе первого приза чемпионата мира по футболу.

Самым желанным для похитителей в XX веке был футбольный трофей, который вручали лучшей футбольной сборной планеты. Так называемый приз Жюля Риме, президента FIFA, который стал инициатором проведения чемпионата мира. Изначально серебряная статуэтка в виде древнегреческой богини Ники Самофракийской называлась «Победа». Она была сделана из серебра, покрытого позолотой, и весила почти 4 кг. Ходили слухи, что она из чистого золота, так что интерес похитителей, которые покушались на статуэтку четыре раза, можно понять.

Но каждый раз после исчезновения Ника чудесным образом находилась. И во время Второй мировой войны, и даже в 1966 году в Лондоне, когда похититель требовал за статуэтку выкуп в 15 тыс. фунтов стерлингов. Знаменитый кубок тогда нашли под скамейкой в одном из парков столицы Британии. В итоге в 1970 году богиня отправилась на вечное хранение в Бразилию, после того как сборная этой страны выиграла трофей третий раз. А вместо Ники начали вручать Кубок мира FIFA.

В декабре 1983 года четверо преступников вломились в офис Конфедерации футбола Бразилии в Рио-де-Жанейро, обезвредили охранника, вскрыли ящик с пуленепробиваемым стеклом и забрали легендарную Нику. Бразильцы восприняли это как национальный позор и трагедию. Всех, кто был причастен к краже, нашли, только вот выяснить, где кубок, так и не смогли.

Похитители утверждали, что переплавили и продали трофей в виде слитков. Но бразильцы заказали себе новую Нику, в этот раз уже из чистого золота, весом 1,8 кг. Еще одна копия Ники находится в Национальном музее спорта в Манчестере. Ее сделали в 1966 году, сразу после кражи в Лондоне, правда, из бронзы, покрытой позолотой.

