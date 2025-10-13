На восток Испании и остров Ивиса обрушился шторм «Алиса»

Обрушившиеся на восточное побережье Испании проливные дожди, принесенные штормом «Алиса», вызвали мощные наводнения в Каталонии, Валенсии и на Ивисе. В отдельных районах востока Испании в течение 24 часов выпало до 272 мм осадков. На кадрах, публикуемых The Independent, видно, как вода уносит автомобили с сидящими в них людьми.

Власти рекомендовали жителям пострадавших регионов по возможности оставаться дома, лучше не на нижних этажах. В школах отменены занятия, остановлена работа железнодорожного транспорта, перекрыты автомобильные дороги.

На Ивисе приостановил работу аэропорт, так как вода залила там терминалы, вызвав короткое замыкание. Метеорологи прогнозируют сохранение такой погоды в ближайшие дни и осадки до 250–300 мм. Спасательные службы предупредили, что для разбора смытых водой автомобилей, деревьев, дорожных конструкций необходима будет тяжелая техника. Сообщений о погибших к настоящему моменту не поступало.

Алена Миклашевская