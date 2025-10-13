ДРЭУ подготовило технику для зимней уборки дорог в Ижевске

С вечера воскресенья ДРЭУ вывело на уборку дорог как летнюю, так и зимнюю технику, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«Часть техники, участвующая в дорожных ремонтах, еще “одета” в летние комплектующие. Постепенно механики проверяют машины, меняют оборудование на зимний вариант: устанавливают плужно-щеточные навесы, пескоразбрасыватели. Готовы к работе трактора МТЗ, плуги, шнеко-роторные снегоочистители»,— сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

В распоряжении подрядчиков, обслуживающих городские дороги и тротуары, около 300 единиц техники.

Анастасия Лопатина