Посмертную маску Высоцкого выставили на аукцион в Монако

В Монако на аукционе будет продана посмертная бронзовая маска советского актера, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого. Торги назначены на 21 октября. В Hermitage Fine Art оценивают стоимость лота в 100-120 тыс. евро, указывает ТАСС.

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Маска была отлита в 1980 году под руководством последней жены артиста Марины Влади и хранилась впоследствии в ее поместье, отметили в аукционном доме. На предмет нанесены инициалы вдовы и год создания. Эта маска считается одной из трех, которые отлили в бронзе по оригинальной форме, изготовленной после смерти Владимира Высоцкого. Изначальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, он также сделал слепок левой руки артиста.