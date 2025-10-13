В Златоусте пожарные эвакуировали 11 человек из горящей многоэтажки

В многоэтажном доме в Златоусте загорелась одна из квартир. Спасатели вывели из здания 11 человек, в том числе троих детей, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже дома по улице 40-летия Победы. Огонь распространился на площади 11 кв. м. По данным МЧС, погиб предполагаемый хозяин горящей квартиры. На осмотр в медучреждение также направили четырех взрослых.

Причина пожара выясняется.

Ольга Воробьева