В Волгограде на пожаре из-за короткого замыкания пострадал местный житель

В Дзержинском районе Волгограда на пожаре пострадал 59-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 22:45 накануне, 12 октября. Прибывшие на место специалисты выяснили, что огонь охватил внутреннюю обшивку металлического вагончика на площади 24 кв. м и кабину рядом стоящей грузовой машины.

Пострадавшего на пожаре 59-летнего мужчину увезли в лечебное учреждение. Согласно предварительным сведениям, огонь мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки.

Павел Фролов