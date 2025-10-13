Пермская мэрия сменила директора теплового предприятия

МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ) сменило директора. По данным сайта предприятия, директором ГКТХ теперь значится Дмитрий Попов. С осени 2022 года директором МУПа являлся Евгений Ряпосов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», он покинул пост в конце сентября. 10 октября в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что и. о. директора ГКТХ стал главный инженер Владимир Хлопин.

В мэрии Перми, которая является учредителем МУПа, уточнили, что господин Ряпосов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным источника «Ъ-Прикамье», Дмитрий Попов ранее работал замдиректора по экономике пермского филиала «Т Плюс», когда генкомпанией руководил Антон Трифонов. Тогда же в пермском филиале работал и нынешний куратор ГКТХ, замглавы Перми и экс-министр благоустройства Артем Балахнин. По данным источников «Ъ-Прикамье», новый директор МУПа — его кандидатура. Отметим, что после его перехода в мэрию в администрации трудоустроилось уже несколько экс-чиновников минЖКХ. В то же время господин Ряпосов возглавил МУП, когда замглавы Перми по ЖКХ стал Игорь Субботин.

Стоит отметить, что смена директора произошла на фоне ухудшения показателей работы МУПа. Выручка МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» в 2024 году составила 389 млн руб. (387 млн руб. в 2023 году), при этом ГКТХ по итогам года ушло в минус: прибыль 2023 года в размере 700 тыс. руб. сменилась убытком в 19 млн руб. в 2024 году.

ГКТХ эксплуатирует муниципальные котельные, ЦТП и около 338 км сетей теплоснабжения. Предприятие отапливает почти 500 многоквартирных домов.