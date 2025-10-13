Число частных инвесторов в Челябинской области выросло почти до миллиона человек

В Челябинской области количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2025 года составило 999 тыс. За месяц их стало больше на 3,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба биржи.

Среди южноуральцев в сентябре на фондовом рынке Мосбиржи совершали сделки 88,4 тыс. частных инвесторов. Всего на платформе счета имеют 38,6 млн физических лиц, ими открыто 73,1 млн счетов. Челябинская область по количеству частных инвесторов занимает девятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской областей, Башкортостана и Татарстана. Также жители региона открыли 149,3 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов на бирже.

Виталина Ярховска