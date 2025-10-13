Си Цзиньпин призвал к большему числу женщин на руководящих постах в политике

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что женщины должны быть больше представлены в политике и государственном управлении. Он сказал об этом 13 октября на 4-й Всемирной конференции по правам женщин, проводимой ООН и проходящей в этом году в Пекине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань (в центре) с лидерами стран и делегаций перед открытием Всемирной конференции по правам женщин в Пекине

Фото: Ken Ishii / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань (в центре) с лидерами стран и делегаций перед открытием Всемирной конференции по правам женщин в Пекине

Фото: Ken Ishii / Pool / Reuters

Господин Си отметил, что необходимо «расширить возможности участия женщин в политике и процессе принятия решений и содействовать широкому участию женщин в управлении государством и лидерстве в общественной жизни». Он также процитировал высказывание Мао Цзэдуна о том, что «женщины держат половину неба».

ООН регулярно обращает внимание на низкую представленность женщин на руководящих должностях в самом Китае. В 2022 году впервые за последние десятилетия в состав Политбюро не вошла ни одна женщина. В 2023 году организация рекомендовала КНР ввести гендерные квоты и способствовать гендерному равенству для большего участия женщин в руководстве страной.

Си Цзиньпин ранее заявлял, что одной из задач женщин является «семейная гармония», они должны формировать «новые тенденции в семье», способствующие большему числу детей.

Яна Рождественская