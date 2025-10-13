В Абхазии создают профессиональную армию

В ближайшее время в Абхазии, независимость которой Россия признала в августе 2008 года, появится профессиональная армия, «соответствующая самым высоким международным стандартам». Об этом заявил министр обороны республики Владимир Ануа на торжественном собрании по случаю 33-й годовщины со дня основания Министерства обороны Абхазии, сообщает информационный портал abkhaz-auto.ru.

«В армии сегодня немало воинов, командиров, которые прошли огненную дорогу войны. Они своими ратными делами приумножают славу Вооруженных Сил», — подчеркнул Владимир Ануа. По его словам, «высоким остается моральный дух армии, и это во многом благодаря усилиям командиров». Глава Минобороны также отметил важность укрепления сотрудничества с Россией и выразил готовность развивать его в будущем.

До сих пор абхазская армия формировалась на смешанной, призывно-профессиональной основе, а в ходе кризисных ситуацией, как во время «Пятидневной войны» с Грузией в августе 2008 года, срочно призывался и резерв — народное ополчение Абхазии. Костяком будущей профессиональной армии Абхазии станет офицерский состав нынешней армии, а также военнослужащие — контрактники.

17 февраля 2010 года РФ и Абхазия подписали соглашение «Об объединенной российской военной базе на территории республики Абхазия». В соответствии с этим документом Россия разместила в Абхазии воинские подразделения «в целях оказания военной помощи по защите суверенитета и безопасности Республики Абхазия от внешних и террористических угроз, обеспечения совместных усилий по поддержанию безопасности и стабильности в Республике Абхазия».

До начала Специальной военной операции (СВО) на Донбассе объединенная российская военной база в Абхазии насчитывала около 4 тысяч военнослужащих. В отличие от Южной Осетии, где местная армия после «Пятидневной войны» 2008 года почти полностью влилась в дислоцированные в республике российские воинские подразделения, Абхазия сохранила свою армию как отдельную единицу.

Георгий Двали, Тбилиси