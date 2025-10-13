В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали трое взрослых и ребенок

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. По информации СМИ столкнулись четыре или пять машин.

Департамент здравоохранения столицы сообщил, что двое взрослых доставлены в ГКБ имени Пирогова, еще один — в ММНКЦ им. Боткина. Несовершеннолетнему помощь оказали на месте.

После столкновения автомобилей движение транспорта на проспекте было затруднено.