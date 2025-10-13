В лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» вошли два фильма с Юрой Борисовым

Академия кинематографических искусств и наук России опубликовала лонг-лист премии «Золотой орел». В категорию «Лучший игровой фильм» вошли 40 картин. Среди них — два фильма с оскаровским номинантом Юрой Борисовым: «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров) и «Кончится лето» (реж. Максим Арбугаев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также в список по категории вошли «Легенды наших предков» Ивана Соснина, «Август» Никиты Высоцкого, «Батя 2.Дед» Ильи Учителя, «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина и другие картины. В категорию «Лучший неигровой фильм» вошли 24 проекта, в «Лучший короткометражный фильм» — 32.

На лучшую женскую роль номинирована Анна Пересильд за роль в фильме «Алиса в стране чудес», Диана Пожарская — за фильм «Кракен», Светлана Крючкова — за фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки». В номинации на лучшую мужскую роль участвуют Сергей Безруков, Никита Кологривый — за фильм «Август», Александр Петров — за фильмы «Василий» и «Горыныч», Юрий Борисов — за «Кончится лето» и «Пророк».