Вадим Самойлов опроверг информацию о воссоединении «Агаты Кристи»

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что пока считает совместное выступление с братом Глебом Самойловым невозможным. Так он прокомментировал информацию о том, что группа может впервые за 16 лет воссоединиться.

Коллектив распался в 2010 году, и с тех пор братья не общаются и выступают по отдельности. Telegram-канал Mash написал, что Вадим Самойлов «готов пойти на мировую с братом» ради концерта в «Лужниках».

В разговоре с «РИА Новости» лидер группы это не подтвердил. Вадим Самойлов заявил, что для начала его брату надо пересмотреть взгляды. «В настоящий момент это (совместный концерт.— "Ъ") абсолютно невозможно до тех пор, пока Глеб Рудольфович не придет в состояние ясности и не переоценит свои взгляды на жизнь»,— убежден музыкант.

«Агата Кристи» была основана в 1988 году в Екатеринбурге братьями Вадимом и Глебом Самойловыми. В 2016 и 2017 годах Глеб Самойлов подавал на брата в суд из-за того, что тот исполнял песни музыкального коллектива, созданные совместно. Суд принял сторону Вадима Самойлова. Сейчас оба музыканта используют название группы в афишах выступлений.