В Нурлатском районе Татарстана отремонтировали участок автодороги

В Нурлатском районе Татарстана завершен ремонт автомобильной дороги Обход г. Нурлат на участке с 4,6 по 5,8 км. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Завершен ремонт автодороги в Нурлатском районе Татарстана

Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного отрезка составила 1,1 км.

Подрядная организация ООО «Татнефтедор» выполнила фрезерование старого покрытия, уложила выравнивающий и верхний слои общей площадью более 12,6 тыс. кв. м. Кроме того, укреплены обочины на общей площади свыше 3,4 тыс. кв. м, а также нанесена новая дорожная разметка.

Как отметили в Минтрансе Татарстана, в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в республике планируется привести в нормативное состояние более 200 км автомобильных дорог.

Анна Кайдалова