Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лег на операцию
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лег в областную больницу на операцию. «Очередной отпуск планирую посвятить заботе о здоровье»,— написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона объяснил, что ему требуется замена искусственного сустава. Его установили 15 лет назад после аварии. «Сейчас пришло время менять»,— уточнил губернатор.
Господин Мельниченко находится в областной больнице. Он заверил, что продолжает работать. «Остаюсь на постоянной связи с членами правительства и главами муниципалитетов. Ситуацию в регионе продолжаю держать под контролем»,— заявил он.