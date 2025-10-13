Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лег на операцию

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лег в областную больницу на операцию. «Очередной отпуск планирую посвятить заботе о здоровье»,— написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона объяснил, что ему требуется замена искусственного сустава. Его установили 15 лет назад после аварии. «Сейчас пришло время менять»,— уточнил губернатор.

Господин Мельниченко находится в областной больнице. Он заверил, что продолжает работать. «Остаюсь на постоянной связи с членами правительства и главами муниципалитетов. Ситуацию в регионе продолжаю держать под контролем»,— заявил он.

Никита Маркелов