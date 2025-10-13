Житель Саратова пойдет под суд за присвоение товаров

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 25-летнего менеджера в пункте выдачи маркетплейса уголовное дело о присвоении (ч. 1 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В период с 19 мая 2024 года по 25 сентября 2025 года фигурант на рабочем месте оформил через интернет-приложение возврат бытовой техники и ювелирных изделий на склад. На самом деле он присвоил товары на сумму 17 тыс. руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов