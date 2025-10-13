В Курганскую область запретили ввозить 127 тонн лука и яблок из Центральной Азии

На автомобильном пункте пропуска в Курганской области запретили ввоз 127 т яблок и лука из Кыргызстана и Казахстана. Причиной стали проблемы с маркировкой, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Шесть машин с грузом досмотрели 10 и 12 октября на пункте пропуска «Петухово». Два автомобиля с партиями яблок по 20 т следовали из Кыргызстана в Костромскую область и Екатеринбург. Выяснилось, что на маркировке товара не было информации о месте его происхождения.

Еще четыре автомобиля с партиями лука по 22 т направлялись из Казахстана в Мегион, Пермь, Сургут и Нижний Тагил. В ходе досмотрела выяснилось, что маркировка есть только на видимой части груза, в глубине кузова коробки с продукцией были без специальных знаков.

Из-за нарушений транспорт не пропустили через границу и вернули в пункты отправления. Водителей оштрафовали за нарушение порядка ввоза.

Ольга Воробьева