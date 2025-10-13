В Перми сутенеры отделались денежным штрафом

Дзержинский районный суд Перми огласил приговор восьми ранее несудимым участникам организованной группы, которые обвинялись в совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация занятия проституцией другими лицами). Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, лидер преступной схемы — 29-летний житель Перми. Весной 2022 года мужчина подыскал водителей с личными автомобилями. В их функционал входило принятие заказов от клиентов, доставка девушек, готовых оказывать интимные услуги за денежное вознаграждение, выдача им заработка после окончания «смены» и передача выручки организатору лично или на банковский счет. Встречи с клиентами проходили по адресам заказчиков, в саунах, банных комплексах, гостиничных номерах.

Криминальную схему выявили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Задержание злоумышленников проходило в апреле прошлого года при силовой поддержке региональной Росгвардии.

В ходе обыска квартиры, в которой проживал организатор преступного бизнеса, было обнаружено 1,8 млн руб. наличными, предположительно заработанные незаконным путем, сотовые телефоны, сим-карты. В ходе расследования было установлено, что участники группы привлекли в интимный бизнес не менее 20 девушек, в отношении которых были составлены административные протоколы за занятие проституцией.

В итоге суд назначил сутенерам наказание в виде денежного штрафа в размере до 300 тыс. руб. Найденные при обыске средства по решению суда обращены в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.