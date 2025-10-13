Экс-начальник угрозыска Анапы не смог оспорить изъятие активов на 250 млн рублей

В Краснодаре Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу представителей Игоря Нехаенко, бывшего начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Анапскому району, в споре об изъятии в доход РФ его активов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В казну РФ отойдет имущество стоимостью свыше 250 млн руб., принадлежащее Игорю Нехаенко и его родственникам. В перечне изымаемых активов — денежные средства, земельные участки, коммерческие здания, квартира, дорогие автомобили. Все было приобретено на доходы, законность которых ответчики не смогли подтвердить.

Инициатором процесса выступила Генпрокуратура РФ, которая указала, что Игорь Нехаенко, который с 1992 по 2013 год являлся сотрудником МВД и обязан был соблюдать антикоррупционные ограничения, скрывал значительную часть своих доходов. Игорь Нехаенко, его бывшая жена и другие родственники возражали против удовлетворения иска Генпрокуратуры. Бывшая жена ссылалась на то, что брак расторгнут, а основная часть имущества принадлежит ее семье.

В декабре 2024 года Краснодарский краевой суд приговорил Игоря Нехаенко к 20 годам заключения, признав виновным в совершении серии преступлений в составе банды Сергея Зиринова, которого называли «ночным хозяином» Анапы.

Анна Перова, Краснодар