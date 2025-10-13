Астраханка попала под следствие за мошенничество при получении соцвыплат

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении 34-летней местной жительницы уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

По данным следствия, фигурантка захотела получить выплату на поддержку малого предпринимательства и обратилась с этой целью в Центр социальной поддержки населения Трусовского района Астрахани. В предоставленном ею бизнес-плане содержалась недостоверная информация — она указала, что направит денежные средства на оказание экономических и бухгалтерских услуг.

В рамках социального контракта фигурантка получила 285 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению. Выполнять условия подписанного документа она не собиралась.

Павел Фролов