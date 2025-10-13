Завершился визит российской делегации в Венгрию

В состав российской делегации вошли представители госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом», городов расположения АЭС России – Заречного (Свердловская область), Нововоронежа (Воронежская область) и Волгодонска (Ростовская область), правительства Воронежской области и Фонда «АТР АЭС».

Фото: Фонд "АТР АЭС"

Программа пребывания включала посещение венгерских городов-побратимов, встречи с мэрами, осмотр социальных объектов, посещение строящейся АЭС «Пакш-2». Также прошло заседание в Национальном парламенте Венгрии, расширенное заседание Фонда «АТР АЭС» и ТЕIТ в офисе «Росатом – Центральная Европа» в Будапеште, совещание делегации правительства Воронежской области с губернатором области Тольна Аттилой Орбаном.

Большой интерес у участников заседания Фонда «АТР АЭС», куда входят города расположения атомных станций России, и венгерской общественной организации по контролю, информации и региональному развитию TEIT, объединившей 16 городов вблизи АЭС «Пакш», вызвала программа Росатома «Люди и города». Программа включает лучшие практики работы с молодежью, развития образования, медицины, гостеприимства, а также опыт концерна «Росэнергоатом» в сфере социально-экономического развития городов-спутников АЭС. У двух стран общие цели – повысить качество жизни своих граждан, сформировать в городах современную, комфортную и насыщенную возможностями среду для жизни, среду, которая воспитывает новое поколение инженеров и учёных.

В финале заседания была подписана дорожная карта сотрудничества между Фондом «АТР АЭС» и венгерской общественной организации TEIT на 2026 год.

«Партнёрство в сфере мирного атома с Венгрией – это яркая страница в истории двух наших стран, символ давней и крепкой дружбы. Взаимоотношения городов-побратимов: Пакш и Нововоронеж, Тамаши и Волгодонск, Калоча и Полярные Зори, Дунафёльдвар и Заречный, Герьен и Десногорск, Харкань и Курчатов – наглядный тому пример. Это самый лучший фундамент для прочного сотрудничества, ведь дружба, отношения между людьми, как и мирный атом, технологии и чистая энергия для устойчивого развития мира – не знают границ. Мы и дальше будем укреплять культурные и социальные связи, которые помогают налаживать и поддерживать дружеские отношения между странами на уровне городов, расширять взаимопонимание между народами», – отметила заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

Российская и венгерская стороны выразили намерения укреплять дальнейшее сотрудничество.

«Сооружение АЭС «Пакш-2» ведется на основе опыта строительства современных энергоблоков Нововоронежской АЭС и Ленинградской АЭС. Тольна, где возводится атомная станция, – промышленно развитый регион. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать направления промышленного сотрудничества с Воронежской областью, а также использовать лучшие российские практики в сфере благоустройства и реализации социальных проектов», – отметил депутат Государственного собрания Венгрии Янош Шули.

В ходе визита обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между Воронежской областью и областью Тольна, которое ведется между регионами уже в течение долгих лет.

«Визит в Венгрию воронежской делегации, которую я возглавил по поручению губернатора Александра Викторовича Гусева, подтвердил взаимную заинтересованность в развитии нашего энергетического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. В ходе встреч мы представили экономический потенциал Воронежской области и возможности реализации совместных проектов, к которым венгерская сторона проявила большой интерес. Речь о множестве отраслей, начиная от сельского хозяйства и до IT-технологий, конечно, затронули и обмен культурно-образовательными практиками. Мы также представили механизм эффективного партнерства нашего региона с Госкорпорацией «Росатом», Нововоронежской АЭС», – отметил первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов.

Особое внимание в ходе визита было уделено обмену лучшими культурными практиками. В рамках фестиваля международных культурных проектов «Территория успеха» в Пакше были представлены проекты, реализуемые Фондом «АТР АЭС» и концерном «Росэнергоатом» совместно с программой «Территория культуры Росатома». Это фотовыставка работ победителей международного детского проекта «Территория успеха: в объятиях природы», фестиваль мультфильмов проекта «Территория успеха: МультиКЛИПация» и творческая встреча с режиссером анимационного кино Сергеем Антоновым, спектакль-показ «Дягилев» проекта «Территория успеха: Мода» с участием артистов московского театра им. Н.В. Гоголя, знаменитой российской балерины Илзе Лиепа и юных моделей из венгерских городов Пакш и Калоча. Также в Пакше и Будапеште прошли показы спектакля «Волки и овцы» московского театра на Малой Ордынке.

«Через моду, литературу, театральное мастерство, анимацию и фотоискусство мы с ранних лет приобщаем детей к культуре мирного атома, формируем позитивное восприятие отрасли, создавая тем самым прочные мосты дружбы и взаимопонимания между нашими народами», – отметил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

Россия активно развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

Для справки. Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») создан в 2013 году с целью объединения усилий концерна «Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в решении вопросов социально-экономического и инфраструктурного развития территорий, реализации федеральных и региональных программ, направленных на формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания.

Ирина Новикова