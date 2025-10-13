Путин похвалил ульяновского губернатора Русских за пропаганду семейных ценностей

Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, сообщила пресс-служба президента РФ.

Губернатор сообщил, что по итогам прошлого года область заняла 1-е место по индексу промышленного производства в Приволжском федеральном округе. Глава региона отчитался, что проводится активная работа по повышению зарплат. Темпы роста показателя, по его словам, превышают средние по стране. Он также сообщил, что заметно увеличились собственные доходы регионального бюджета — с 63 млрд руб. до 97 млрд руб. По словам господина Русских, рост был обеспечен благодаря поддержке промышленного производства. Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что «госдолг все-таки большой».

Помимо этого губернатор привел некоторые параметры демографической ситуации в области. «У нас растет число многодетных семей. За пять лет их количество увеличилось с 12,6 тыс. до 17 тыс. в 2024 году. Мы ввели достаточное количество мер поддержки, но и самое главное — это пропаганда», — сказал губернатор.

«Да, это точно», — согласился Владимир Путин.

«Пропаганда ценностей семейных — вот это дает очень хороший результат», — добавил Алексей Русских.

Также Владимир Путин похвалил показатели области по вовлеченности местных жителей в занятия спортом. Господин Русских сообщил, что 65,5% от общего числа граждан в регионе систематически занимаются спортом.