Более 9 тысяч бутылок безакцизного алкоголя изъяла полиция у жителя Алтая

Следователи отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Новоалтайску (Алтайский край) возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение в целях сбыта алкогольной и табачной продукции без маркировки в особо крупном размере) в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом сообщило МВД Медиа.

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

В трех гаражах, арендуемых злоумышленником, оперативники обнаружили более 9 тыс. бутылок водки, коньяка, виски и тоника, в том числе известных зарубежных брендов, а также около 6 тыс. пачек сигарет. Экспертиза показала, что товар — фальсификат. Следствие установило, что фигурант дела поставлял алкоголь в мелкие торговые точки и частным лицам.

Стоимость изъятой продукции оценивается в 4 млн руб. Новоалтаец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следствие устанавливает каналы поступления фальсификата и лиц, причастных к этой деятельности.

Михаил Кичанов

