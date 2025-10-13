Песков: США знают о паузе в переговорах между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США знают о паузе в переговорах между российской и украинской сторонами по разрешению конфликта.

«Безусловно, они темой владеют,— сказал господин Песков во время брифинга.— Контакты по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения, к сожалению, на треке (нет.— “Ъ”)».

Последний раз делегации России и Украины встречались 23 июля в Стамбуле. Решение о четвертом раунде переговоров может быть принято после выполнения договоренностей, заявлял глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский.