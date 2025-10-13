В мэрии Нижнего Новгорода ожидают рост турпотока на 10% в 2025 году

По итогам 2025 года турпоток в Нижний Новгород увеличится минимум на 10%, сообщил директор департамента туризма и внешних связей мэрии Александр Симагин. «В 2024 году мы практически достигли планки в 2 млн человек, в 2025 году ожидаем роста на уровне не менее 10%», — отметил чиновник на заседании постоянной комиссии городской думы по экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году турпоток в Нижний Новгород составил 1,9 млн человек с ростом на 11% к 2023 году. В мэрии рассчитывали увеличить годовой показатель на 49%, однако прогноз не сбылся.

Турпоток в Нижегородскую область в 2024 году превысил 4,7 млн человек с ростом на 12,5% год к году.

Владимир Зубарев