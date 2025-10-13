В Екатеринбурге 15 человек пострадали после распыления перцового баллона в школе

В Октябрьском районе Екатеринбурга 15 человек пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе № 76. Это произошло во время перемены, когда один из учеников распылил аэрозоль в классе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Среди пострадавших — 14 учеников четвертого класса и один взрослый. Дети почувствовали резкое недомогание, им было трудно дышать. 11 из них госпитализировали в детскую больницу № 9. После осмотра их отпустили домой. Взрослому и пятерым школьникам оказали помощь на месте, уточнил источник «Известий».

Как пишет РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на месте ЧП работают сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. В распылении аэрозоля подозревают ученика 4 «А» класса. Представитель МВД рассказал изданию, что мальчика воспитывают в неполной семье (родители в разводе, живет с матерью). У него нет проблем с успеваемостью и посещением занятий. При этом ребенка называют импульсивным и вспыльчивым, он тяжело воспринимает критику и может конфликтовать со сверстниками.

По факту происшествия прокуратурой Октябрьского района начата проверка соблюдения закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В городской администрации ситуацию пока не комментировали.