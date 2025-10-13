Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
УФАС выдало предупреждение компании из Коркино за недобросовестную конкуренцию

Управление ФАС России по Челябинской области выдало предупреждение коркинскому ООО «МК», продающему стулья на маркетплейсе Ozon. Компанию уличили в недобросовестной конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Производитель разместил на маркетплейсе карточку товара «барный лофт стул для кухни высокий 75 см». Продавец заверял, что его товар — это «прочный каркас из толстостенного металла». При этом в карточке он называл продукцию конкурентов «фольгой» с некачественной сборкой, а также использовал изображения, на которых стулья других продавцов «разваливаются».

В действиях ООО «МК» усмотрели нарушения п. 1 ст. 14.1 Закона о защите конкуренции, который запрещает дискредитацию и распространение ложных сведений о товаре конкурентов. Компании необходимо прекратить распространение неверных заявлений.

Ольга Воробьева

