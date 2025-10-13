В Саратове изменят расписание школ и детсадов из-за массового отключения воды

В Саратове начнутся масштабные работы на сетях «Саратовводоканала» для подготовки к осенне-зимнему сезону. Мэр Михаил Исаев сообщил в своем Telegram-канале, что с 14 октября начнется замена изношенной запорной арматуры и ввод в эксплуатацию нового водовода в центре города. Эти меры направлены на повышение надежности водоснабжения и предотвращение аварий в холодное время года.

Все городские службы готовы к работам. Создан оперативный штаб, где обсуждены вопросы подвоза воды в учреждения с круглосуточным пребыванием и корректировка работы школ и детских садов. Михаил Исаев признал, что временное отключение воды создаст неудобства, и попросил жителей запастись водой заранее. Первому заместителю мэра Максиму Сиденко поручено лично контролировать все этапы работ и обеспечить координацию служб для завершения проекта в установленные сроки.

Жители пяти районов Саратова останутся без холодной воды с 14 октября на сутки. Отключение связано с подготовкой водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду. Работы начнутся в час ночи и завершатся в полночь. В ходе работ заменят запорную арматуру на улице Рахова и введут в эксплуатацию водовод на улице Дегтярной. Для этого отключат магистральный водовод, что приведет к прекращению подачи воды в центральную зону города. Отключение коснется Кировского, Волжского, Октябрьского, Фрунзенского и Заводского районов.

В зону отключения попадут абоненты в границах улиц 3-й Солдатский проезд, железная дорога, Шелковичная, Астраханская, Рабочая, Провиантская, Чернышевского, река Волга, Б. Горная, Университетская, Зарубина, Вавилова, 1-й Овражный проезд, улица Горького, улица 1-я Садовая, Вольская, Б. Садовая и улица Рахова.

Никита Маркелов