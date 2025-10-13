В Ижевске задержан подозреваемый в разбойном нападении с ножом

В Ижевске полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 21-летнюю жительницу города (ч.2 ст.162 УК РФ, до десяти дет лишения свободы). Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, девушка обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный угрожая ножом, похитил у нее деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью, когда потерпевшая направлялась в магазин. Подозреваемый, угрожая ножом, потребовал от нее купить спиртное. Испугавшись, потерпевшая отдала ему наличные.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения с угрозой применения оружия. Подозреваемого заключили под стражу.

Анастасия Лопатина