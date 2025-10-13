«Биннофарм Групп» нарастила поставки лекарств в Монголию на 78%

Международная фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» по итогам восьми месяцев 2025 года продемонстрировала рост продаж в Монголии на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема в 0,8 млн. долларов США. Основой для рывка стало расширение портфеля зарегистрированных препаратов.

Рост «Биннофарм Групп» происходит на фоне стабильного развития всего фармацевтического рынка Монголии, объем которого в 2025 году составил 163 млн долларов. С начала 2025 года рынок показал положительную динамику, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевым фактором успеха стала активная работа по регистрации и выводу на рынок новых препаратов. На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 21 регистрационное удостоверение «Биннофарм Групп», представленных 15 брендами, из которых семь были зарегистрированы с начала 2025 года.

«Мы видим высокий потенциал дальнейшего расширения нашего присутствия на рынке Монголии. С начала года мы увеличили объемы поставок и укрепили наши партнерские отношения. Это позволяет нам прогнозировать завершение 2025 года с показателем общего объема продаж около 1,5 млн долларов», — отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

«Биннофарм Групп» —один из лидеров среди российских фармпроизводителей по объёмам экспорта. На сегодня препараты компании доступны в 15 странах.

