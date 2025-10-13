Власти Ижевска ответили на жалобу о закрытых подземных мульдах у Вечного огня

Контейнеры подземного хранения мусора возле Вечного огня в Ижевске находятся в процессе передачи на содержание муниципалитета, ответил представитель горадминистрации на пост в местном сообществе «ВКонтакте».

Фото: «Благоустройство Ижевска», vk

«Почти год назад у Вечного огня поставили “модные мульды” вместо обычных контейнеров, которыми пользовались и жители и коммунальщики. Говорили, что к юбилею Победы откроют вместе с туалетом. До сих пор стоят в пленке и не используются»,— говорится в посте сообщества «Благоустройство г. Ижевска».

Представитель муниципалитета отметил, что объект передается на содержание города. Точная дата завершения процесса не сообщается.

Мульды произведены компанией Ecolift. На сайте компании указано, что система предусматривает нахождение привычных мусорных контейнеров под землей. Раздельный сбор отходов ведется через специальные антивандальные урны, расположенные на поверхности. Говорится что подобные системы предприятия установлены в более 100 городах РФ.

Анастасия Лопатина