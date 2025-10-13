В Саратове с 14 октября начнется отопительный сезон

Губернатор Роман Бусаргин объявил о начале отопительного сезона в Саратове с 14 октября. Процесс подключения всех жилых домов займет до двух недель, и специалисты будут работать круглосуточно. Особое внимание уделяется управляющим компаниям, которые должны обеспечить корректную работу внутридомовых систем.

С 14 октября в администрациях заработают горячие линии. Жители смогут сообщать о проблемах с отоплением, если теплоноситель уже подается, но в квартире тепло отсутствует, а управляющая компания не реагирует. В крупных муниципалитетах региона, включая Саратов и Энгельс, подача отопления в жилые дома начнется в ближайшие дни.

Подача тепла в объекты социальной сферы началась на прошлой неделе. Уже подключено 2413 многоквартирных домов с центральным отоплением. Губернатор Бусаргин подчеркнул, что контроль за процессом должен быть максимальным.

Никита Маркелов