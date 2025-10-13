Главный архитектор Прикамья был назначен на должность через два месяца после победы в конкурсе

Директор ГБУ ПК «Институт территориального планирования» Елена Ермолина назначена на должность замминистра, главного архитектора Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Как уточняет телеграмм-канал ведомства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Госпожа Ермолина еще 7 августа была признана победителем краевого конкурса на замещение вакантной должности главного архитектора региона. По данным «Ъ-Прикамье», более чем двухмесячный срок до официального назначения победителя конкурса потребовался из-за долгой процедуры согласования.

Главный архитектор края будет выполнять задачи, связанные с реализацией государственной политики в области градостроительного регулирования и архитектурного проектирования, включая разработку технических регламентов и стандартов в сфере градостроительства.

Елена Ермолина состоит в СРО проектировщиков. Высшее образование получила в 2000 году. Дополнительное образование: 2008 год – управление недвижимостью, 2025 год – главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования). С 2014 года занимала должность заместителя директора в МБУ «Бюро городских проектов» Перми. Позднее стала директором МКУ «Институт территориального планирования» (в настоящий момент ГБУ ПК «Институт территориального планирования»). Городской и региональные институты были объединены под руководством Елены Ермолиной.