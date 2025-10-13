Из Пензенской области в 2025 году экспортировали 438 тыс. тонн кондитерки

С января по сентябрь этого года за пределы РФ вывезли порядка 28,5 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, произведенных пензенскими предприятими. Получателями этой продукции стали Китай, ОАЭ, Вьетнам, Саудовская Аравия, Бенин, Габон, Конго, Сербия, Кувейт и прочие страны.

Также специалисты Россельхознадзора обеспечили контроль погрузки 438 тыс. тонн кондитерских изделий пензенского производства за пределы России. Груз отправился в Оман, Ирак, Афганистан, ОАЭ и Иорданию.

Кроме того, из Пензенской области за указанный период экспортировали 240 тонн молочной продукции и других грузов животного происхождения. Весь товар прошел обязательные лабораторные исследования.

Павел Фролов