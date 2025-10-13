Товар высшего софта

Продажи IT-компаний и организаций связи в Удмуртии достигли в январе—августе 22,4 млрд руб. Это на треть больше, чем годом ранее. В реестре отечественного ПО растет число продуктов от местных разработчиков. Власти связывают это с курсом на импортозамещение и мерами господдержки. Эксперты указывают на снижение маржинальности: основным заказчиком на IT-рынке сейчас является «ограниченный в выборе подрядчиков и ценовой политике» госсектор. Собеседники «Ъ-Удмуртия» добавляют, что планируемое двукратное увеличение страховых взносов для IT-компаний вызывает «серьезные опасения».

Объем продаж IT-организаций и компаний связи Удмуртии составил в январе—августе 22,4 млрд руб. Это на треть больше (+28,9%), чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, лидером по росту является сегмент разработки ПО: оборот местных софтверных компаний вырос на 72,8% — до 2,7 млрд руб. В региональном минцифры рассказали «Ъ-Удмуртия», что оборот крупных и средних организаций в сфере телекоммуникаций увеличился на 8,2% — до 10,2 млрд руб. Оборот IT-компаний, занимающихся обработкой данных, предоставлением услуг по размещению информации и деятельностью порталов в интернете вырос на 9,3% — до 112 млн руб.

По данным на 1 сентября, в Удмуртии насчитывается 946 юрлиц и 1,8 тыс. ИП, работающих в отрасли связи и IT. В январе—июне такие компании перечислили в бюджеты всех уровней 2,4 млрд руб. Это на 36,2% больше, чем годом ранее.

«Драйверами роста (продаж в IT-отрасли.— “Ъ-Удмуртия”) выступили изменения в геополитической обстановке, последовательный курс на импортозамещение, а также комплекс мер государственной поддержки, в том числе снижающих нагрузку на аккредитованные ИТ-компании»,— рассказал изданию зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Вице-премьер назвал Удмуртию «регионом высококонкурентных IT-решений. «Сегодня в реестре отечественного ПО — 182 программных продукта, разработанных нашими IT-компаниями и промышленными предприятиями. На 66 больше, чем в начале года. Число компаний, которые являются правообладателями такого софта, выросло за этот год с 55 до 71»,— добавил господин Меджитов.

Как посмотрел «Ъ-Удмуртия», в реестре ПО есть такие правообладатели из региона, как ООО «Хэдлайн—Ижевск» (сервис интеллектуального планирования запасов и видео аналитики «Оптимум—сток»), АО «Ижевский Радиозавод» (различные программы и ПО для контроля, управления и цифровой обработки) и ООО «Тензор—Удмуртия» (web-системой «Коннектор Тавиат»).

Однако не все организации отрасли заявляют об увеличении показателей. Директор местной IT-компании Nutnet Андрей Стерлин рассказал «Ъ-Удмуртия», что объем продаж в январе—августе сократился на 20%. Он назвал это продолжением тенденций 2024 года: тогда в компании зафиксировали снижение показателя на 30% и приостановку многих активных проектов. «Наша ЦА стала более осторожной с точки зрения инвестиций в новые проекты и развитие того, что уже работает. Основной фактор — сложности в экономике»,— добавил господин Стерлин.

Прогнозов на 2026 год господин Стерлин не дает. «В 2025 году для нас хорошим результатом будут продажи на уровне 2024-го <...> Осеннего оживления деловой активности пока не случилось, но предпосылки есть»,— добавил руководитель.

По данным «Чекко», выручка ООО «Натнэт» в 2024 году составила 39,7 млн руб. Это на 11% меньше, чем годом ранее. По разным IT-компаниям наблюдается различная динамика. В частности, выручка ООО «Директум» увеличилась за указанный период на 42%, до 2,2 млрд руб. По ООО «Русские информационные технологии» фиксируется снижение на 6%, до 142,1 млн руб. ООО «Крит», напротив, нарастило выручку на 31%, до 782,4 млн руб.

Директор Центра высоких технологий (ЦВТ) и председатель правления Альянса региональных компаний информационных технологий Удмуртии Олег Вылегжанин предположил, что при оценке удмуртских IT-компаний Удмуртстат учитывает подразделения и филиалы крупных федеральных организаций. «На сегодняшний день компаний, которые мы могли бы назвать исконно региональными, осталось немного. Совершенно точно, они не могли дать такой объем выручки. Я думаю, что львиная доля — это выручка федеральных компаний, чьи юрлица зарегистрированы на территории Удмуртии»,— сказал эксперт.

В республике, добавил господин Вылегжанин, наблюдается общефедеральная тенденция: при росте выручки идет очень серьезное снижение маржинальности — объем денег, которые проходят через IT-компании, увеличивается, но организации зарабатывают все меньше и меньше. Это обусловлено тем, что основным заказчиком на IT-рынке сейчас является активизировавшийся на фоне последних мировых событий госсектор, который «серьезно ограничен» в выборе подрядчиков и ценовой политике. Снижение маржинальности эксперт также связал с нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда, что приводит к росту зарплат специалистов.

«Это толкает компании к договору о повышении индексации оплаты с заказчиками. Поэтому мы видим серьезный рост выручки <…> В Удмуртии крайне мало “серьезных” IT-заказчиков. Безусловно, лидируют наши госструктуры, но объем заказа (в регионе.— “Ъ-Удмуртия”) относительно небольшой. Практически все компании, имеющие отношение к Удмуртии, работают на федеральных заказчиков»,— отметил директор ЦВТ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подтвердил наличие согласованных планов на 2026 год по увеличению тарифов на страховые взносы для IT-компаний с 7,6 до 15% на оплату труда по году до предельной базы (2,76 млн руб.) и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. Его заявление было опубликовано 30 сентября в Telegram-канале Минцифры. Несмотря на это, заверил господин Шадаев, тарифы все равно окажутся вдвое ниже, чем в других отраслях экономики.

«IT-отрасль получила 100% повышения социальных взносов, при этом оставаясь в “льготной зоне” относительно других отраслей,— прокомментировал Олег Вылегжанин.— Если посмотреть глобально, она сейчас сталкивается с двукратным увеличением налоговой нагрузки, и это вызывает серьезные опасения». Руководитель Nutnet разделяет позицию эксперта. Он называет изменения налогового законодательства «дополнительным вызовом».

Господин Вылегжанин добавил, что налоговые реформы в первую очередь скажутся на структуре рынка: «Все меньше мелких и средних компаний будут оставаться дееспособными. Тенденция укрупнения рынков в пользу федеральных компаний усилится». Однако, резюмировал директор ЦВТ, как бы не развивалась ситуация с точки зрения локального рынка, экономика Удмуртии в любом случае окажется «в выигрыше».

Полина Сичинава