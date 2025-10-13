В Самарской области проходят съемки сериала для федерального канала

В Самарской области снимают детективную комедию. Премьера сериала запланирована на апрель 2026 года, покажут его в эфире Пятого канала. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

В министерстве отмечают, что события по сюжету происходят в Самаре. В сериале будет восемь серий. Значительная часть актеров и технических специалистов — местные. Кастинг в сериал прошли более 50 самарских актеров.

«В регионе много солнечных дней, что для нас, киношников, большой плюс. Также отмечу уникальную архитектуру и природные объекты, которые можно использовать под разные жанры и эпохи. Для нас это позитивный опыт, и на следующий год мы уже планируем несколько проектов воплощать в жизнь в Самарской области», — рассказывает главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Руфия Кутляева