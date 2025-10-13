В Челябинской области количество пожаров в 2025 году увеличилось на 27%

За девять месяцев 2025 года в Челябинской области произошло 6150 пожаров. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-центр противопожарной службы региона.

В среднем каждый день происходило 23 пожара. От дыма и огня скончались 109 человек, в том числе 39 пенсионеров, восемь инвалидов и шесть детей. По сравнению с прошлым годом количество погибших снизилось на 12%. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения при пожарах погибли 52 человека. Ожоги и травмы в результате возгорания получили 88 взрослых и 22 ребенка.

Пожары разрушили 560 строений (на 26% больше, чем за девять месяцев 2024 года), уничтожили 16 квартир и 101 автомобиль (на 17%). В огне погибли 45 животных и почти 170 тыс. птиц (в 484 раза больше, чем в 2024 году).

В 70% случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, в 18% — нарушение правил устройства и эксплуатации техники, в 5% — неправильное использование отопительных печей.

Ольга Воробьева