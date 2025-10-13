Двух жителей Латвии осудили в Новосибирске за производство мефедрона

В Новосибирске суд вынес приговор в отношении двух граждан Латвии по делу об организации нарколаборатории. Их признали виновными по ч. 5 ст. 228.1 (производство наркотических средств в особо крупном размере). Подсудимым назначил по 9,5 лет колонии строгого режима, сообщает УФСБ региона.

По данным органов госбезопасности, производством запрещенных веществ фигуранты дела занимались в арендованном гараже в Советском районе города. Нарколабораторию правоохранители выявили в апреле 2024 года. В ходе обысков силовики обнаружили более 54 кг мефедрона, а также 1,5 т реактивов. В тайниках иностранцы спрятали еще 5 кг наркотика. В ходе допроса дилеры сообщили, что с декабря 2023 года они произвели и сбыли свыше 40 кг «синтетики». Один из фигурантов дела пребывал в России незаконно по поддельным документам, его подельник находился в Новосибирске по туристической визе.

Кроме того, при попытке достать запрещенные вещества из тайников были задержаны двое жителей Кемерова. Они намеревались продать наркотик на территории Кузбасса. Один из кемеровчан ранее был осужден на 8 лет колонии, второй подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

Александра Стрелкова