Пермский дилер сантехники выставил на продажу свой склад за 400 млн рублей

На сервисе «Авито» опубликовано объявление о продаже здания площадью 11 916 кв. м. Согласно тексту, здание находится на ул. Василия Васильева, 8/1. Оно подключено к электросети мощностью 120 кВт, оборудовано автономным отоплением, высота потолка — 7 м. Цена объекта составляет 400 млн руб., или 33 568 руб. за 1 кв. м. Здание используется как складской объект.

Продавцом объекта указана компания «Ресан», которая занимается продажей сантехники в Пермском крае. В компании не смогли пояснить «Ъ-Прикамье» причины продажи склада.

ООО «Ресан» управляет одноименным оптово-розничным магазином сантехники. Компания работает в Перми, Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге. Выручка ООО в 2024 году составляла 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 5 млн руб. По 40% ООО контролируют Артем Блинников и гендиректор компании Николай Мочалов, еще 20% — Сергей Ширинкин.

ОБНОВЛЕНО: После публикации новости опубликованное объявление было скрыто, а в компании заявили «Ъ-Прикамье», что не продают недвижимость.