В Татарстане на поставку топлива для аэропорта выделят 53 млн рублей

На закупку бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для нужд АО «Международный аэропорт Казань» планируется направить более 53 млн руб. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госзакупок.

Поставщик должен обеспечить аэропорт летним, зимним и межсезонным дизельным топливом, бензином АИ-92 и авиационным керосином. Всего предусмотрено более 780 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

Топливо предназначено для заправки специализированного автотранспорта и оборудования, используемого при обслуживании воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году заправка самолетов в аэропорту Казани может подорожать на 12%.

Анна Кайдалова