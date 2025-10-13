В Пензе с поезда сняли семейную пару за дебош

На станции Пенза-1 с пассажирского поезда «Пермь — Новороссийск» сняли с поезда устроивших дебош супругов. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошел ночью 13 октября во время стоянки поезда. Общественный порядок нарушили 47-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые направлялись из Казани в Краснодарский край.

Супруги находились в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражались, игнорировали замечания других пассажиров. В отношении них составили протоколы, им грозит административный арест на срок до 15 суток. Оба выплатят по 500 руб. штрафа.

Павел Фролов