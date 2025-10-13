Жителя Кыштыма будут судить за гибель жены и знакомой в ДТП

Прокуратура Карабаша утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Кыштыма. Водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть его супруги и знакомой (п.п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, ночью 24 мая этого года лишенный прав местный житель сел за руль Lada Kalina в состоянии алкогольного опьянения. Около четырех часов утра на дороге Карабаш — Кыштым около выезда из Карабаша из-за высокой скорости он не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, после чего машина опрокинулась. В результате аварии 23-летняя супруга водителя и его 15-летняя знакомая, которые находились в салоне, погибли на месте.

Помимо основного преступления, местного жителя будут судить по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Карабашский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска