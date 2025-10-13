На Кубани воспитательница избила ребенка в детском саду

В городе Кропоткине Краснодарского края воспитательницу детского сада уличили в избиении трехлетней девочки, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. В отношении 60-летней женщины возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

С жалобой на воспитательницу в полицию обратилась мать трехлетней девочки, заметившая синяки на лице и теле ребенка. По предварительным данным, сотрудница детсада избила девочку, а до этого много раз кричала на нее.

В случае признания воспитательницы виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Анна Перова, Краснодар