Более 70 семей получили по 1 млн рублей за усыновление ребенка в Удмуртии

В Удмуртии 76 семей получили единовременную выплату 1 млн руб. за усыновление ребенка, сообщила замминистра соцполитики и труда республики Татьяна Шавкунова. «Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий с выделением доли ребенку или на покупку в его собственность отдельного жилья»,— добавила она. Ее слова приводит пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Напомним, единовременную выплату за усыновление ребенка в Удмуртии увеличили в 10 раз с 1 января 2025 года. Мерой поддержки нужно воспользоваться в течение двух лет с момента назначения. При усыновлении нескольких детей денежное пособие в размере 1 млн руб. выплачивается на каждого ребенка.